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В Одесской области полностью стабилизировали ситуацию со светом, - ДТЭК

Фото: в Одессе и области стабилизировали ситуацию со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики стабилизировали ситуацию со светом в Одессе и области. В настоящее время отключения света не применяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что ночью энергетики закончили переподключение высоковольтного оборудования. Это позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение.

Все жители Одессы и области со светом, дефицита нет в энергосистеме нет. Сегодня отключений света нет.

Напомним, в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света. В Одессе и Одесском районе действовали сетевые ограничения и почасовые отключения света.

Отметим, что сегодня в Харькове действуют аварийные отключения света из-за повреждений в результате ракетной атаки 9 марта.

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