В Одесской области полицейский устроил пьяное ДТП

В Одесской области произошло ДТП с жертвами. За рулем был полицейский в нетрезвом виде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
5 декабря вблизи села Еремеевка в Одесской области произошло ДТП с участием правоохранителя. Сотрудники ДБР начали расследование.
По предварительным данным следствия, правоохранитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком.
"В результате ДТП у одного из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы", - сообщили в ДБР.
Одесская областная прокуратура возбудила дело.
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