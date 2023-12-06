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В Одесской области полицейский устроил пьяное ДТП

Иллюстративное фото: в Одесской области полицейский устроил пьяное ДТП (Резонанс)
Автор: Владислав Прийменко

В Одесской области произошло ДТП с жертвами. За рулем был полицейский в нетрезвом виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

5 декабря вблизи села Еремеевка в Одесской области произошло ДТП с участием правоохранителя. Сотрудники ДБР начали расследование.

По предварительным данным следствия, правоохранитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком.

"В результате ДТП у одного из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы", - сообщили в ДБР.

Фото: в Одесской области полицейский устроил пьяное ДТП (dbr.gov.ua)

Одесская областная прокуратура возбудила дело.

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