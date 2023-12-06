5 декабря вблизи села Еремеевка в Одесской области произошло ДТП с участием правоохранителя. Сотрудники ДБР начали расследование.

По предварительным данным следствия, правоохранитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком.

"В результате ДТП у одного из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы", - сообщили в ДБР.

Фото: в Одесской области полицейский устроил пьяное ДТП (dbr.gov.ua)

Одесская областная прокуратура возбудила дело.

ДТП в Украине

Ранее мы писали, что в Киеве произошло тройное ДТП с участием маршрутки. Есть пострадавшие.

Также мы писали, что полиция задержала иностранца, устроившего в Киеве пьяное ДТП.

Также мы писали о 10 правилах, для избежания неприятностей на дороге.