Под Киевом автобус попал в тройное ДТП: трое пострадавших (фото)

В понедельник, 4 декабря, на трассе Киев-Ковель произошло ДТП с участием фуры, автобуса и легковушки. Три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

"Авария произошла в районе 38 км автодороги", - рассказали правоохранители.

Как предварительно установила полиция, 70-летний водитель Renault с тремя пассажирами в салоне остановился для поворота налево.

"Следом двигалась фура КамАЗ, 59-летний водитель которой не учел безопасную скорость и дистанцию. В результате столкновения, легковушку выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с маршрутным автобусом "Рута" под управлением 47-летнего водителя", - добавили в ведомстве.

Фото с места ДТП с автобусом под Киевом 4 декабря (t.me/kyivregionpolice)

В результате ДТП, пострадали трое пассажирок первого авто - 37, 27 и 26 лет. Все госпитализированы в больницу.

ДТП в Киеве

6 ноября в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

25 октября в Киеве, на улице Большая Васильковская, автомобиль Toyota Avensis выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку с людьми. Двое людей получили травмы.

А в Деснянском районе Киева 16 октября произошла смертельная авария с участием автомобиля Audi и мужчиной на электросамокате.