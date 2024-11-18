В Одесской области два района остаются без электроснабжения, - ОВА

Он добавил, что в Одессе постепенно восстанавливают водоснабжение, хотя часть объектов работает на генераторах.

Также развернуты 674 пункта несокрушимости, которые помогают жителям в сложных условиях. Время работы бюветов питьевой воды продлено до 22:00, а в городе функционируют водовозки с технической водой.

Отопление в Одессе частично восстановлено, однако работы по полному восстановлению теплоснабжения продолжаются. Больницы и критическая инфраструктура обеспечены электроэнергией благодаря альтернативным и резервным источникам.

Кипер добавил, что 18 и 19 ноября учебные заведения Одессы не будут работать.