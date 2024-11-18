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В Одесской области два района остаются без электроснабжения, - ОВА

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

По состоянию на утро, два района Одесской области остаются частично без электроснабжения. Речь идет о Подольском и Одесском районах.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Он добавил, что в Одессе постепенно восстанавливают водоснабжение, хотя часть объектов работает на генераторах.

Также развернуты 674 пункта несокрушимости, которые помогают жителям в сложных условиях. Время работы бюветов питьевой воды продлено до 22:00, а в городе функционируют водовозки с технической водой.

Отопление в Одессе частично восстановлено, однако работы по полному восстановлению теплоснабжения продолжаются. Больницы и критическая инфраструктура обеспечены электроэнергией благодаря альтернативным и резервным источникам.

Кипер добавил, что 18 и 19 ноября учебные заведения Одессы не будут работать.

Обстрел Украины 17 ноября

Вчера Россия произвела самый масштабный обстрел за последние три месяца. По состоянию на 12:00 по Украине было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Силы ПВО на тот момент уничтожили 144 вражеских цели.

Больше всего от атаки пострадала Одесщина. В области наблюдаются перебои с электроснабжением, водой и теплом.

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Одесса