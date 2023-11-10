В Одесской области два "прилета": пострадали три человека

"Во время вечерних воздушных тревог имеем два попадания в Одесском районе. Сейчас известно о трех пострадавших", - сообщил он.

Так, в результате обстрела пострадали 96-летняя женщина, которую достали из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована в больницу. Ее состояние стабильное. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

Также получили легкие ранения двое пожилых людей (72 и 73 лет), им оказана помощь на месте.

Чем и откуда били

Как сообщает Одесская мэрия, российские захватчики били по Одесскому району с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря. В частности, они попали ракетой воздушного базирования по дачному кооперативу.

Кроме того, россияне попали в припортовую инфраструктуру, предположительно, сверхзвуковым "Ониксом". Масштабы разрушений уточняются.

Фото: последствия обстрелов Одесского района (t.me/odesacityofficial)

Обстрелы Одессы

Российские захватчики периодически наносят удары по Одессе и области с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая произошла вечером 5 ноября, в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Кроме того, в августе россияне нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.