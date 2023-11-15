В Одесской области у границы с Молдовой произошло ДТП: движение авто ограничили
ДТП в Одесской области произошло возле границы с Молдовой в среду, 15 ноября. Движение авто вблизи границы было ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.
Авария произошла на трассе Одесса-Рени в 1500 метрах от контрольного поста "Маяки". Из-за этого движение транспорта вблизи границы было ограничено, движение осуществляется в реверсном режиме.
Пограничники просят водителей учесть данную информацию при планировании поездок.
За ситуацией на автодороге Одесса - Рени вблизи пункта пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" можно следить на странице Южного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
Фото: в Одесской области у границы с Молдовой произошло ДТП (dpsu.gov.ua)
Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.
Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.
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