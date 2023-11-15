В Одеській області біля кордону з Молдовою сталася ДТП: рух авто обмежили
ДТП в Одеській області сталася біля кордону з Молдовою у середу, 15 листопада. Рух авто поблизу кордону обмежили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Аварія сталася на трасі Одеса-Рені на відстані 1500 метрів від контрольного посту "Маяки". Через це рух транспорту поблизу кордону обмежили, рух здійснюється у реверсному режимі.
Прикордонники просять водіїв врахувати дану інформацію при плануванні поїздок.
За ситуацією на автошляху Одеса - Рені поблизу пункту пропуску "Маяки - Паланка - Удобне" можна слідкувати на сторінці Південного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
Фото: в Одеській області біля кордону з Молдовою сталася ДТП (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.
Також нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.
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