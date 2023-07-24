В Одесской области 100 тысяч потребителей остались без света: в Минэнерго назвали причину
В Одесской области из-за аварии на подстанции оператора системы передачи без света остались 124 тысячи потребителей. Сейчас все запитаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .
"Из-за ряда технологических нарушений, в том числе короткого замыкания, на оборудовании оператора система передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кВ. Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ, без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что "причины аварийной ситуации выясняются".
В Минэнерго напомнили, что подобные аварийные ситуации возникают в Одесской области не в первый раз. В частности, они происходили в феврале, когда из-за тех нарушений, вызванных обстрелами, а также ненадежности работы сетей, требующих масштабного ремонта, потребители Одесской области оставались без света даже тогда, когда генерация электроэнергии полностью покрывала потребности потребителей. Также аварийные ситуации повторялись в июне.
Информация "Укрэнерго"
По данным пресс-службы Укрэнерго", сегодня утром в некоторых районах Одессы диспетчерский центр "Укрэнерго" совместно с облэнерго вынужденно применил временные аварийные отключения в результате технического сбоя в магистральных сетях региона.
"Ограничение потребления еще продолжается. Причины сбоя устанавливаются", - говорится в сообщении.
Проблемы в Одесской области
Проблемы с поставкой электроэнергии имеют многие украинские регионы. Но прежде это Киевская и Одесская области из-за особенностей энергетического узла.
В Киевской и Одесской областях даже сейчас происходят отключения из-за аварий, из-за того, что недостаточно надежно работает оборудование.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина заявил, что мощности в энергосистеме Украины маловато и промышленным предприятиям уже урезали лимиты. Отключения света для бытовых потребителей возможны в летний пик потребления в июле-августе.