Из одесских портов вышел очередной караван с продовольствием в рамках "зернового коридора"

Так, балкер KLC ERCIYES доставит 11,5 тысячи тонн сои в Египет, балкер SIMAS - 13,4 тысячи тонн кукурузы в Ливан, и танкер AGNES VICTORY - 42 тысячи тонн масла для Индии.

От причалов Одесского порта отправились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL.

Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта "Южный" - суда AGNES VICTORY, EGE BEY.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 1 августа из украинских портов вышли 325 судов. Они вывезли 7,2 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

Отметим, что 9 октября из одесских портов вышли 13 судов, перевозивших 230,7 тысяч тонн продовольствия.

Кроме того, правительство решило выделить гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки отправят 50 тысяч тонн пшеницы.