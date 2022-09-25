Из одесских портов очередной караван с продовольствием отправился по "зерновому коридору"

В воскресенье, 25 сентября, из одесских портов вышло еще семь сухогрузов, которые доставят украинское зерно по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры Украины в Telegram .

"В рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло 7 судов из 146,2 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из одесского порта вышли судна MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта "Черноморск" балкеры - HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI, а порт "Южный" покинули - ATA 2, ASPASIA LUCK.

Фото: Из одесских портов вышел очередной караван с продовольствием (t.me/miUkraune)

Напомним, 22 сентября четвертое зафрахтованное ООН судно отправилось с украинской пшеницей в Афганистан. На его борту 30 тысяч тонн продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.