Одесский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II

"На XVI сессии Одесского городского совета депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы", - говорится в сообщении.

Отметим, что 43 депутата проголосовали за соответствующее решение, никто не голосовал против.

Кроме того, депутаты решили демонтировать и перенести памятник российскому военачальнику Александру Суворову. Решение поддержал 41 депутат.

Напомним, большинство одесситов поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II.

При этом еще 6 ноября в городе приступили к подготовке к демонтажу памятника.

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