Одессит оклеветал фельдшера "скорой": реакция главы ОВА на скандал

Что известно о клевете на фельдшера в Одессе

По словам главы Одесской областной военной администрации, вчера вечером, не разобравшись в ситуации, фельдшера скорой медицинской помощи Юрия Лунева публично обвинили в якобы пьянстве.

Кипер объяснил, что это произошло из-за особенностей его речи, которые являются следствием перенесенного ранее инсульта.

"Юрий объяснил это автору позорного видео, при этом был вынужден оправдываться и звонить по телефону диспетчеру, докладывая об инциденте", - рассказал чиновник украинцам.

Глава Одесской ОВА выразил возмущение тем, что "фельдшер выслушал в свой адрес нецензурную брань и обиды от "пациента", а затем был публично обесславлен".

"Пока "диванные эксперты" занимаются позорной травлей, Юрий Анатольевич продолжает ежедневно спасать жизни, несмотря на все трудности и свой диагноз. Человек, имеющий за плечами 30 лет работы, заслуживает уважения", - подчеркнул Кипер.

В заключение он отметил, что требует от всех горе-блоггеров и Telegram-каналов:

удалить видео безосновательной и позорной травли медика

извиниться перед фельдшером

Сообщение Олега Кипера (скриншот: facebook.com/Олег Кипер)