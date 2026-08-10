В Одессе снова перебои со светом: ДТЭК назвал две причины

Что произошло

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области в период сильной жары, когда потребление электроэнергии существенно увеличивается.

Из-за повреждений сотни тысяч жителей региона остались без электроснабжения.

Энергетики начали восстановительные работы сразу после атаки. За минувшие сутки электричество удалось вернуть объектам критической инфраструктуры и 227 тысячам семей.

Почему возможны отключения

Часть оборудования пока остается в ремонте, поэтому отдельные участки сети работают по резервным схемам.

В связи с этим в Одессе и области в течение дня возможны временные отключения из-за сетевых ограничений.

Эта ситуация также влияет на работу систем водоснабжения региона.

Энергетики просят снизить нагрузку

В ДТЭК призвали жителей по возможности не перегружать электросети. В частности, рекомендуется не включать одновременно кондиционер, бойлер и другие мощные электроприборы.

По данным компании, снижение потребления в часы максимальной нагрузки поможет стабилизировать энергосистему на период восстановления поврежденного оборудования.