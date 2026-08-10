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В Одессе снова перебои со светом: ДТЭК назвал две причины

19:50 10.08.2026 Пн
2 мин
В компании пояснили, когда ситуация стабилизируется
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: отключение электричества (GettyImages)

После удара РФ по энергетике Одесской области в регионе сохраняются перебои со светом. Большинству потребителей электроснабжение уже восстановили, но из-за повреждений сетей возможны временные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК.

Что произошло

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области в период сильной жары, когда потребление электроэнергии существенно увеличивается.

Из-за повреждений сотни тысяч жителей региона остались без электроснабжения.

Энергетики начали восстановительные работы сразу после атаки. За минувшие сутки электричество удалось вернуть объектам критической инфраструктуры и 227 тысячам семей.

Почему возможны отключения

Часть оборудования пока остается в ремонте, поэтому отдельные участки сети работают по резервным схемам.

В связи с этим в Одессе и области в течение дня возможны временные отключения из-за сетевых ограничений.

Эта ситуация также влияет на работу систем водоснабжения региона.

Энергетики просят снизить нагрузку

В ДТЭК призвали жителей по возможности не перегружать электросети. В частности, рекомендуется не включать одновременно кондиционер, бойлер и другие мощные электроприборы.

По данным компании, снижение потребления в часы максимальной нагрузки поможет стабилизировать энергосистему на период восстановления поврежденного оборудования.

Напоминаем, что с 3 по 9 августа энергетики ДТЭК частично или полностью вернули электроснабжение более чем 1,2 млн семей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях, восстановив работу сетей в 436 населенных пунктах, которые были обесточены из-за российских обстрелов.

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