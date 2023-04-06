RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе сворачивают большинство "пунктов несокрушимости"

Фото: в Одессе закрывают "пункты несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе и Одесском районе сворачивают работу большинства "пунктов несокрушимости". Их перевели в "спящий" режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую РГА.

"Пункты несокрушимости" в Одессе закрывают из-за улучшения погоды и стабилизации ситуации со светом. Сейчас на территории района функционируют 23 пункта: 21 - в Одессе и 2 - в поселке Авангард.

Остальные пункты обещают открыть, если в Одессе больше суток не будет света.

"Одновременно с этим 340 находятся в "спящем" режиме и в случае срочной необходимости они все снова будут открыты в общинах Одесского района. Сейчас они переведены в режим готовности, если не будет света больше 24 часов, тогда они и возобновят свою работу", - отметили в администрации.

Расположение "пунктов несокрушимости" можно узнать по ссылке.

Напомним, в Запорожской области также решили приостановить работу "пунктов несокрушимости".

Аналогичное решение было принято в Киеве, Чернигове и Черновицкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пункт незламностіОдесса