В Одессе сворачивают большинство "пунктов несокрушимости"

"Пункты несокрушимости" в Одессе закрывают из-за улучшения погоды и стабилизации ситуации со светом. Сейчас на территории района функционируют 23 пункта: 21 - в Одессе и 2 - в поселке Авангард.

Остальные пункты обещают открыть, если в Одессе больше суток не будет света.

"Одновременно с этим 340 находятся в "спящем" режиме и в случае срочной необходимости они все снова будут открыты в общинах Одесского района. Сейчас они переведены в режим готовности, если не будет света больше 24 часов, тогда они и возобновят свою работу", - отметили в администрации.

Расположение "пунктов несокрушимости" можно узнать по ссылке.

Напомним, в Запорожской области также решили приостановить работу "пунктов несокрушимости".

Аналогичное решение было принято в Киеве, Чернигове и Черновицкой области.

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