В Черновицкой области решили закрыть часть "пунктов несокрушимости"

Часть "пунктов несокрушимости" в Черновицкой области перевели в режим "готовы к открытию". В настоящее время в регионе продолжает функционировать 131 пункт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкой областной военной администрации.

"Такое решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ТНС в связи с улучшением ситуации с электроснабжением и учитывая улучшение погодных условий и дальнейший прогноз повышения среднесуточной температуры воздуха", - пишет пресс-служба.

В Черновицкой области продолжает функционировать 131 "пункт несокрушимости":

107 - в учреждениях органов местного самоуправления;

18 стационарных от Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области;

1 - на железнодорожном вокзале в городе Черновцы;

5 "пунктов несокрушимости" ответственного бизнеса.

В случае ухудшения ситуации в энергетической сфере или из-за резкого ухудшения погодных условий - в области возобновят работу всех пунктов.

С обновленным перечнем можно ознакомиться по ссылке.