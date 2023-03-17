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В Черновицкой области решили закрыть часть "пунктов несокрушимости"

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Пятница 17 марта 2023 11:44
В Черновицкой области решили закрыть часть "пунктов несокрушимости" Фото: в Черновицкой области решили закрыть часть "пунктов несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Часть "пунктов несокрушимости" в Черновицкой области перевели в режим "готовы к открытию". В настоящее время в регионе продолжает функционировать 131 пункт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкой областной военной администрации.

"Такое решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ТНС в связи с улучшением ситуации с электроснабжением и учитывая улучшение погодных условий и дальнейший прогноз повышения среднесуточной температуры воздуха", - пишет пресс-служба.

В Черновицкой области продолжает функционировать 131 "пункт несокрушимости":

  • 107 - в учреждениях органов местного самоуправления;
  • 18 стационарных от Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области;
  • 1 - на железнодорожном вокзале в городе Черновцы;
  • 5 "пунктов несокрушимости" ответственного бизнеса.

В случае ухудшения ситуации в энергетической сфере или из-за резкого ухудшения погодных условий - в области возобновят работу всех пунктов.

С обновленным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "пункты несокрушимости" также закрыли в Чернигове.

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