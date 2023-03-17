В Черновицкой области решили закрыть часть "пунктов несокрушимости"
Часть "пунктов несокрушимости" в Черновицкой области перевели в режим "готовы к открытию". В настоящее время в регионе продолжает функционировать 131 пункт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкой областной военной администрации.
"Такое решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ТНС в связи с улучшением ситуации с электроснабжением и учитывая улучшение погодных условий и дальнейший прогноз повышения среднесуточной температуры воздуха", - пишет пресс-служба.
В Черновицкой области продолжает функционировать 131 "пункт несокрушимости":
- 107 - в учреждениях органов местного самоуправления;
- 18 стационарных от Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области;
- 1 - на железнодорожном вокзале в городе Черновцы;
- 5 "пунктов несокрушимости" ответственного бизнеса.
В случае ухудшения ситуации в энергетической сфере или из-за резкого ухудшения погодных условий - в области возобновят работу всех пунктов.
С обновленным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "пункты несокрушимости" также закрыли в Чернигове.
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