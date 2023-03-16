В Одессе задержали вражеского информатора, который корректировал удары РФ и передавал данные "военкорам"

Правоохранители задержали вражеского информатора, который корректировал ракетные удары по Одессе и передавал сведения так называемым "военным корреспондентам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Сообщается, что злоумышленник скрыто собирал данные о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории Одесской области.

Вражеский информатор также фиксировал "результаты" российских воздушных атак и посылал их оккупантам для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе.

Фигурант передавал полученные данные отдельным российским "военным корреспондентам", которые информировали о собранных им сведениях представителей спецслужб РФ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что для того, чтобы собрать разведданные, злоумышленник ездил по региону и фотографировал украинские объекты. СБУ задержала вражеского пособника на попытке распространить закрытые сведения.

По данным следствия, подозреваемым является местный житель, который поддерживает вооруженную агрессию России и оправдывает военные преступления оккупантов. Во время обыска по месту его жительства был обнаружен компьютер с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.