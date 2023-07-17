В Одессе задержали боевика РФ, который в 2014 году участвовал в оккупации Крыма

Чем занимался боевик в 2014 году

Находясь в рядах группировки, в 2014 году он помогал российским оккупантам захватывать административные здания на территории украинского полуострова, в частности в городе Судак.

Также фигурант осуществлял патрулирование улиц, стоял на блок-постах и обеспечивал "охрану" прокремлевских митингов, которые в то время организовывали представители российских спецслужб.

"Во время таких "мероприятий" предатель незаконно обыскивал местных жителей и их автомобили. После этого людей часто задерживали и отвозили в "неизвестном направлении", - отметили в СБУ.

"Референдум" в Крыму

Кроме того, боевик принимал непосредственное участие в "оцеплении" созданных агрессором "теризбиркомов", которые были задействованы в проведении фейкового референдума по "присоединению" полуострова к РФ.

За такую помощь российским захватчикам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "за защиту Крыма" 2014 года.

Попытка "залечь на дно" в Одессе

Еще до начала полномасштабного вторжения боевик под видом переселенца с юга Украины переехал в Винницкую область, где проживали его родственники. По имеющимся данным, основанием для "переезда" стал конфликт с главарями группировки.

Фото: российский боевик (facebook.com/SecurSerUkraine)

Впоследствии он переехал в Одессу, где "залег на дно" и таким образом пытался избежать правосудия за свои преступления.

Что угрожает боевику

В ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания. Во время обыска у задержанного обнаружены вещественные доказательства его преступной деятельности, в том числе медаль "за защиту Крыма" 2014 года.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по трем статьям:

Государственная измена;

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Участие в незаконном вооруженном формировании.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.

Задержание коллаборантов и предателей

Правоохранители задержали жителя Крыма, который с января 2023 добровольно воевал против Украины на стороне России.

Также СБУ задержала информатора, "отчитывавшегося" ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня, когда погибли 12 человек. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город.

В Донецкой области Служба безопасности задержала информатора российской ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ и передавал оккупантам информацию о передвижении украинских войск и техники.