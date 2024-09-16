RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе задержан агент РФ, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российских спецслужб, который шпионил за украинскими военными подразделениями и готовил информацию для вражеских ракетно-дронных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник собирал данные о временных базах подразделений штурмовой бригады Нацполиции "Лють" и местах дислокации мобильных огневых групп ПВО.

63-летний одессит был завербован дистанционно российскими спецслужбами в обмен на денежное вознаграждение. Под видом прогулок он фотографировал военные объекты и передавал координаты через электронную почту.

СБУ задокументировала его деятельность и задержала во время разведывательной операции вблизи одного из военных объектов. Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении за государственную измену, за что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: В Одессе задержан агент РФ, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой (t.me/SBUkr)

Недавно СБУ разоблачила вражеского шпиона, он следил за артиллерией ВСУ возле прифронтового Часового Яра.

Также на днях в Одессе задержала бухгалтер завода, которая приводила ракеты России на город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныОдессаРоссийская ФедерацияВойна России против УкраиныВойна в Украине