В Одессе ввели экстренные отключения света

В настоящее время без электроэнергии остаются около 2,6 тысяч семей в Пересыпском районе. Энергетики продолжают ремонтные работы и работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

В то же время, значительная часть Одессы и области получает электроэнергию по временным схемам. Из-за жары они не позволяют передавать необходимый объем электроэнергии.

"Во избежание повреждений оборудования и масштабных аварий энергетики вынужденно применяют экстренные отключения", - отметили в компании.

Жителей просят помочь снизить нагрузку на энергосистему. В частности, рекомендуют экономно использовать электроэнергию и включать мощные приборы поочередно.

Особенно важно ограничить потребление в вечерние часы - с 17:00 до 23:00.

Обстрел Одессы 9 августа

Напомним, в ночь на 9 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты.