В Одессе вечером слышали взрыв: военные назвали причину

Как рассказали в ведомстве, из-за штормовой погоды мину выбросило на берег недалеко от Одессы. Там она взорвалась. Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет. Однако информация о повреждении уточняется.

"Напоминаем! Минная опасность моря очень высока. Время от времени волны выбрасывают на побережье подобные опасные сюрпризы, которые несут серьезную угрозу жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Разминирование Черного моря

В январе этого года глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение Софии с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море в скором времени будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу обезвреживания взрывчатых веществ.

Недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря.

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