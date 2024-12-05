В Одессе водитель "прокатил" на двери авто сотрудника ТЦК, тот в больнице

Как отмечают в ТЦК, военнослужащий областного военкомата сегодня, 5 декабря, выполнял оповещение гражданского населения.

"На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние", - уточнили в ТЦК.

В результате военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медпомощь. Его госпитализировали.

В военкомате отметили, что лица, которые совершают противоправные действия по отношению к украинским военным, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.