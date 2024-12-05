В Одессе водитель "прокатил" на двери авто сотрудника ТЦК, тот в больнице

В Одессе мужчина "протащил" сотрудника военкомата на двери автомобиля. Военнослужащий получил серьезную травму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки в Facebook.
Как отмечают в ТЦК, военнослужащий областного военкомата сегодня, 5 декабря, выполнял оповещение гражданского населения.
"На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние", - уточнили в ТЦК.
В результате военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медпомощь. Его госпитализировали.
В военкомате отметили, что лица, которые совершают противоправные действия по отношению к украинским военным, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.
Напомним, неделю назад в Винницкой области 57-летний военнообязанный напал с ножем на сержанта. Это произошло в отделении Гайсинского РТЦК и СП.
Военнослужащий в результате инцидента получил ранение. При этом военнообязанному сообщили о подозрении в покушении на убийство.
При этом в середине октября в селе Великие Комяты Закарпатской области группа женщин попыталась перевернуть автомобиль ТЦК.
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