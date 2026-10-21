В Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его

Инцидент произошел 20 октября на блокпоста, где работала совместная группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и полицейских.

По информации областного ТЦК, водитель одного из автомобилей пытался скрыться и создал аварийную ситуацию. После остановки транспортного средства при проверке документов выяснилось, что мужчина находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.

Во время установления его личности водитель начал оказывать активное сопротивление.

"Он оказывал активное сопротивление, нанес военнослужащему ранение в участок шеи предметом, внешне похожим на нож, после чего предпринял попытку наезда на него транспортным средством", - сообщили в ТЦК.

Раненого военнослужащего доставили в медицинский заклвик задержали на месте происшествия. аду, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Правоохранители начали следствие, в ходе которого должны предоставить правовую квалификацию действиям задержанного и решить вопрос привлечения его к уголовной ответственности.

В Одесском областном ТЦК подчеркнули, что насилие в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей недопустимо и влечет ответственность по закону.