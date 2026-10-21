В Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его

В Одессе водитель ранил военнослужащего ТЦК и СП в шею "предметом, похожим на нож", а затем попытался наехать на него на автомобиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Одесский центр комплектования ".
Инцидент произошел 20 октября на блокпоста, где работала совместная группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и полицейских.
По информации областного ТЦК, водитель одного из автомобилей пытался скрыться и создал аварийную ситуацию. После остановки транспортного средства при проверке документов выяснилось, что мужчина находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.
Во время установления его личности водитель начал оказывать активное сопротивление.
"Он оказывал активное сопротивление, нанес военнослужащему ранение в участок шеи предметом, внешне похожим на нож, после чего предпринял попытку наезда на него транспортным средством", - сообщили в ТЦК.
Раненого военнослужащего доставили в медицинский заклвик задержали на месте происшествия. аду, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Правоохранители начали следствие, в ходе которого должны предоставить правовую квалификацию действиям задержанного и решить вопрос привлечения его к уголовной ответственности.
В Одесском областном ТЦК подчеркнули, что насилие в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей недопустимо и влечет ответственность по закону.
В Одессе в августе мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК . Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета.
А накануне мужчина устроил стрельбу в ТЦК в Печерском районе Киева. Ему грозит пожизненное.