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Стрельба в ТЦК в центре Киева: нападавшему грозит пожизненное

20:14 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Стрельба в ТЦК в центре Киева: нападавшему грозит пожизненное Иллюстративное фото: в Киеве была стрельба в ТЦК (facebook.com/UA.National.Police)
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Мужчине, который устроил стрельбу в ТЦК в Печерском районе Киева, объявили подозрение. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Правоохранители отметили, что огонь в здании ТЦК открыл 41-летний киевлянин, который нарушил законодательство о мобилизации. Он достал спрятанный под одеждой пистолет и совершил по меньшей мере 7 прицельных выстрелов.

В результате стрельбы ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Всех пострадавших госпитализировали.

Полицейские задержали стрелка и изъяли у него оружие. Во время дальнейшего обыска квартиры фигуранта также было обнаружено оружие и боеприпасы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Его подозревают в покушении на убийство двух или более человек, посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Окончательное решение о наказании примет суд.

Кроме того, действия группы оповещения проверят в рамках служебного расследования.

Стрельба в ТЦК

Напомним, вчера, 19 октября, в центре Киева раздалась стрельба. Позже стало известно, что мужчина, которого доставили в ТЦК в Печерском районе, достал оружие и открыл огонь.

На этом фоне в сети распространили видео со скоплением полиции вокруг здания ТЦК.

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