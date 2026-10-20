Стрельба в ТЦК в центре Киева: нападавшему грозит пожизненное
Мужчине, который устроил стрельбу в ТЦК в Печерском районе Киева, объявили подозрение. Ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Правоохранители отметили, что огонь в здании ТЦК открыл 41-летний киевлянин, который нарушил законодательство о мобилизации. Он достал спрятанный под одеждой пистолет и совершил по меньшей мере 7 прицельных выстрелов.
В результате стрельбы ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Всех пострадавших госпитализировали.
Полицейские задержали стрелка и изъяли у него оружие. Во время дальнейшего обыска квартиры фигуранта также было обнаружено оружие и боеприпасы.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Его подозревают в покушении на убийство двух или более человек, посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Окончательное решение о наказании примет суд.
Кроме того, действия группы оповещения проверят в рамках служебного расследования.
Стрельба в ТЦК
Напомним, вчера, 19 октября, в центре Киева раздалась стрельба. Позже стало известно, что мужчина, которого доставили в ТЦК в Печерском районе, достал оружие и открыл огонь.
На этом фоне в сети распространили видео со скоплением полиции вокруг здания ТЦК.