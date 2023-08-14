В Одессе в результате атаки РФ повреждено почти 30 культурных памятников

В результате ночной атаки России повреждены производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета и почти 30 памятников культурного наследия.

"В результате ракетной атаки России в ночь на 14 августа повреждено около 10 кварталов исторической застройки в Центральном историческом ареале Одессы. В частности, повреждения получили производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета", - говорится в сообщении.

В результате осмотра комиссия по обследованию установила, что на кирпичных конструкциях, возле окон в результате обстрела россиян возникли трещины и отстала внешняя штукатурная отделка фасада.

Кроме того, в некоторых помещениях взрывной волной выбило стекло и повреждены оконные рамы. При этом бетонные и несущие элементы здания - без значительных разрушений.

К тому же разрушениям в Одессе подверглись около 30 памятников культурного наследия (в основном выбиты стекла оконных проемов, разрушение внутренней и внешней отделки, изуродованные оконные рамы).

Среди них - памятники архитектуры: общежитие Одесского колледжа искусств им. Данькевича, музей украинской книги Одесской универсальной научной библиотеки им. М.Грушевского и пять учебных корпусов педагогического университета им.

Комбинированные удары по Одессе

Войска РФ этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В ПС ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Впоследствии в Одессе прозвучала серия взрывов. Они продолжались периодически практически до утра. Как сообщили в Одесской ОВА о последствиях вражеской атаки, произошли пожары из-за падения обломков сбитых целей, а также пострадали три человека.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских оккупантов по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.

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