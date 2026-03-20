В Одессе военные ТЦК при задержании применили оружие: детали инцидента

Отмечается, что 17 марта в Одессе во время проверки военно-учетных документов группой оповещения был обнаружен гражданин, который, согласно соответствующим базам данных, находится в розыске за совершение уголовного преступления. Впоследствии он начал убегать, и гражданин был задержан.

Эта ситуация привлекла внимание посторонних лиц, которые активно препятствовали работе военных ТЦК. Заявлено, что против военнослужащих была применена физическая сила и слезоточивый газ, а также предпринята попытка блокирования авто.

"С целью прекращения группового нападения, которое создавало прямую угрозу жизни и здоровью личного состава, один из военнослужащих применил личное устройство шумового действия (стартовый пистолет) и произвел предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении Одесского ТЦК.

Впоследствии задержанное лицо передали в правоохранительные органы. По факту стрельбы назначена служебная проверка для оценки правомерности применения пистолета.