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В Одессе решили демонтировать памятник Екатерине. Работы уже начались

Фото: в Одессе собираются демонтировать памятник Екатерине II (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В воскресенье, 6 ноября, в Одессе готовятся к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II, который находится на одноименной площади. Сейчас его замотали в черный целлофан и обносят забором.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на одесское СМИ Думска .

Подготовку к демонтажу начали утром, а сейчас высота забора достигает семи метров - судя по всему, коммунальщики планируют закрыть плитами ДВП. В мэрии Одессы подтвердили намерение демонтировать памятник.

"Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основателям Одессы, - говорится в объявлении горсовета, размещенном на заборе.

Большинство одесситов, принявших участие в электронном голосовании, поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

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ОдессаКатерина II