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Из Одессы отправили зафрахтованное ООН судно с зерном для Эфиопии

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 10:38
Из Одессы отправили зафрахтованное ООН судно с зерном для Эфиопии Фото: из Украины балкер BOZBURUN-M из 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Александр Белоус

За последние два дня из портов Большой Одессы вышли девять судов со 162 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

В частности, сегодня отправлен балкер BOZBURUN-M со 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии. Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии.

По данным пресс-службы, в портах Большой Одессы под обработкой 26 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, экспортировавших 11,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщало РБК-Украина, зерновую сделку, позволившую возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

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