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В Одессе возобновили водоснабжение

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Одесса, Среда 07 декабря 2022 04:19
В Одессе возобновили водоснабжение Фото: В Одессе возобновили водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

По состоянию на вечер 6 декабря в Одессе полностью восстановлено водоснабжение. Также у 88% жителей должно было появиться отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского горсовета.

"Водоснабжение и водоотвод возобновлено по всему городу. Днем в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили", - отметили в мэрии.

В то же время 11 районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов, то есть с теплом уже более 600 тысяч человек.

"ДТЭК и Укрэнерго работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы. В помощь им направлена коммунальная техника", - добавили в горсовете.

Напомним, 5 декабря россияне ракетным ударом повредили два инфраструктурных объекта и жилые дома в Одессе.

Кроме того, были обесточены все насосные станции, город остался без воды.

Также враг атаковал подстанцию в Беляевке, которая питает водонасосную станцию, поставляющую воду в Одессу и населенные пункты в окрестностях города.

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