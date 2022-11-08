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Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели

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Киев, Вторник 08 ноября 2022 18:26
Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы и обогреватели Фото: Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины отменил ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию", — отметил премьер-министр.

Ранее мы писали, что 17 стран Европейского Союза отправили в Украину 500 электрогенераторов для обеспечения доступа к свету и теплу.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел группы богатых демократий G7 обсудят, как лучше скоординировать дальнейшую поддержку Украины после атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью заявила, что помощь будет включать несколько элементов.

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Денис Шмыгаль
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