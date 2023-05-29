В Одессе обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру, произошел пожар

Так, регион в ночь на 29 мая подвергся очередной атаке ударными дронами типа Shahed. При этом ПВО отражала удары и уничтожала воздушные цели противника.

Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры города.

"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована", - рассказал Братчук.

Информация о масштабе разрушений уточняется, добавил он.

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