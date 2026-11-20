Украинские АЭС снизили мощность из-за массированной атаки РФ, - Минэнерго
Украинские АЭС вынужденно снизили мощность из-за масштабной российской атаки по Украине в пятницу, 20 ноября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга.
"Под ударом оказались важные объекты энергетики - электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возврат к нормальной схеме работы будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных сетей", - рассказал он.
По словам Некрасова, по состоянию на утро свет отсутствует у части потребителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.
"Для стабилизации работы энергосистемы в Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях вынужденно применяются аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметил замминистра.
Он сообщил, что энергетики уже приступили к восстановительным работам там, где разрешает ситуация с безопасностью.
В то же время их замедляют постоянные воздушные тревоги, поскольку российские оккупанты повторно бьют по восстановленным объектам.
Напомним, в ночь на сегодня, 20 ноября, Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов, в частности баллистическими. Силы ПВО сбили 462 воздушных целей врага.
В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных дронов противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.