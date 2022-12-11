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В Одессе и области постепенно возвращается электроэнергия к потребителям, - Братчук

Фото: в Одессе и области постепенно возвращается электроэнергия в дома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе постепенно возвращают электроэнергию к потребителям после вчерашней атаки вражескими дронами. Также это происходит и в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Постепенно электроэнергия возвращается к потребителям как в Одессе, так и в регионе. Хотя дальше продолжаются аварийные и экстренные отключения", - рассказал Братчук.

В свою очередь, он предупредил, что угроза нанесения вражеских ракетных ударов и атаки дронами-камикадзе по Одесской области остается очень высокой.

Напомним, что 10 декабря оккупанты ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики, из-за чего вся Одесса осталась без света, его подавали только критической инфраструктуре.

Добавим, что вчера Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА сообщил о якобы необходимости эвакуации одесситов по возможности.

Впрочем, впоследствии сообщения о "потребности эвакуироваться и 2-3 месяца блекаута" опровергли.

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ОдессаенергетикиЭлектроэнергия