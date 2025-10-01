RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Одессе и области 2 октября объявлено днем траура по погибшим во время ливня 2 октября

Иллюстративное фото: в Одессе объявлен день траура 2 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Одессе и области четверг, 2 октября, объявлен день траура в связи с трагической гибелью девяти человек из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Известно, что среди погибших - пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.

"Это неописуемая боль для всей Одесской области и наша общая потеря. Завтра в день траура на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены Государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены", - написал Кипер.

Трагедия в Одессе

Вчера от масштабного ливня затопило южный город Одесса. Из-за непогоды там был объявлен красный уровень опасности. Также был остановлен общественный транспорт, а школы и садики были переведены на дистанционное обучение.

Позже в ГСЧС показали фото последствий и рассказали о погибших в городе. Известно, что в Одессе погибли девять человек, среди которых - целая семья. Также одна из жертв - работница "Укрзализныци".

 

Президент Владимир Зеленский поручил провести в Одессе масштабную проверку после ливня, который привел к потопу и гибели людей.

Все о последствиях ливня - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса