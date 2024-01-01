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В Одессе и Николаеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги

Понедельник 01 января 2024 00:06
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В Одессе и Николаеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Одессе и Николаеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги вчера поздно вечером, 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" и "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеские ударные беспилотники движутся в сторону Одессы и Николаева.

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Около 1:10 ночи в Одессе прозвучала повторная серия взрывов, жителей города призвали по возможности оставаться в укрытиях.

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Прошлой ночью российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова . Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

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