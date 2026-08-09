В Одессе и Харькове резко возросло количество пострадавших от обстрела РФ

Последствия атаки по Одессе

По словам Кипера, количество пострадавших в результате ночной атаки РФ по Одесщине возросло до 12 человек .

11 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Кипер призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

При этом после ночной атаки российские войска не пресекли попытки атаковать Одессу. В 12:55 город и область снова оказались под вражеским огнем. По данным главы ОГА, в настоящее время работала ПВО .

Что известно о Харькове

В Харькове количество пострадавших в результате утреннего российского обстрела возросло до 37 человек.

Как сообщил Терехов, также подтверждена гибель одного человека.

В то же время, по данным Харьковской областной прокуратуры, информация о втором погибшем не подтвердилась.

"Уточнено, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке - погибшем мужчине", - говорится в сообщении.

Таким образом, по последним данным, в результате российских атак по Одессе и Харькову пострадали по меньшей мере 49 человек, один человек погиб.