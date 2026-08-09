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В Одессе и Харькове резко возросло количество пострадавших от обстрела РФ

13:56 09.08.2026 Вс
2 мин
Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим после российских атак
aimg Мария Науменко
Фото: скорая медицинская помощь (Getty Images)

Российские войска в ночь на 9 августа атаковали Одессу и Харьков. Количество раненых в обоих городах продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и мэра Харькова Игоря Терехова.

Последствия атаки по Одессе

По словам Кипера, количество пострадавших в результате ночной атаки РФ по Одесщине возросло до 12 человек .

11 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Кипер призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

При этом после ночной атаки российские войска не пресекли попытки атаковать Одессу. В 12:55 город и область снова оказались под вражеским огнем. По данным главы ОГА, в настоящее время работала ПВО .

Что известно о Харькове

В Харькове количество пострадавших в результате утреннего российского обстрела возросло до 37 человек.

Как сообщил Терехов, также подтверждена гибель одного человека.

В то же время, по данным Харьковской областной прокуратуры, информация о втором погибшем не подтвердилась.

"Уточнено, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке - погибшем мужчине", - говорится в сообщении.

Таким образом, по последним данным, в результате российских атак по Одессе и Харькову пострадали по меньшей мере 49 человек, один человек погиб.

Напомним, в ночь на 9 августа российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты и более 200 ударных дронов.

Больше всего ударов пострадала Одесщина, однако взрывы и разрушения также зафиксировали в Харькове, Павлограде и других регионах.

Все детали ночной атаки и ее последствия читайте в сборном материале РБК-Украина.

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