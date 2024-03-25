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В Одессе свет будут включать на 2-3 часа, в месте работают "Пункты несокрушимости"

Понедельник 25 марта 2024 16:59
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В Одессе свет будут включать на 2-3 часа, в месте работают "Пункты несокрушимости" Иллюстративное фото: в Одессе из-за атаки РФ будут включать свет на три часа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жителям Одессы начнут включать электроэнергию на два-три часа в сутки.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Деловую Одессу".

По его словам, в настоящее время без света в регионе находятся более ста тысяч абонентов. В городе и области также продолжаются ремонтные работы. К вечеру энергетики постараются увеличить количество тех, у кого есть электричество.

Также он отметил, что в городе не будут раньше времени выключать отопительный сезон, поскольку это нецелесообразно.

"Мы сели посчитали. Если сегодня это отключить, а на улице холодно, то все включат кондиционеры, обогреватели. Мы сэкономим 10 мегаватт, а получим нагрузку плюс 20. Поэтому решили не отключать", - сказал Кипер.

В то же время, мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате обстрела РФ была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций "Инфоксводоканала".

"Водоснабжение и водоотвод возобновлено. Две котельные в Пересыпском районе работают, ТЭЦ запускают", - уточнил он.

По словам Труханова, в Одессе открыли 161 коммунальный "Пункт несокрушимости". Там можно согреться, выпить чай/кофе, зарядить гаджеты.

Обстрел Одессы

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Сообщалось, что жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО.

Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в ДТЭК отметили, что ночью оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК "Укрэнерго". Поэтому без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Пока в Одессе не работает общественный электротранспорт, а детские сады, которые по состоянию на 8:00 не имеют света, будут принимать детей в дежурные группы.

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