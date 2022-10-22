В Одессе сработала система ПВО во время тревоги

В Одессе ночью 22 октября сработала система противовоздушной обороны во время тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Одессы.
Жителей просят оставаться в укрытиях и следовать официальным уведомлениям властей.
Ранее в Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.
Напомним, за 36 суток Воздушные силы уничтожили 223 иранских Shahed-136.
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