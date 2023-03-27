ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Требовали взятки с экспортеров: СБУ выявила коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 13:49
Требовали взятки с экспортеров: СБУ выявила коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением" Фото: СБУ выявила коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением" (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники схемы требовали взятки с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Участники сделки за взятки "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.

Правоохранители поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тысяч в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток.

Отмечается, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов. СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка". Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Напомним, в ООН подтвердила продление "зернового соглашения".

Кроме того, правительство продолжило финансирование инициативы Grain from Ukraine.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины зерновой коридор
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет