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В Одессе прогремел взрыв

Фото: в Одессе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Одессе прогремел в четверг, 21 декабря. Воздушная тревога не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Причины взрывов пока неизвестны. Местные власти не комментировали ситуацию в городе.

В момент взрыва в Одессе и области не была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:35

Ситуация в Одесской области

Напомним, что Одесская область стала одной из главных целей врага после того, как РФ вышла из "зернового соглашения". Оккупанты обстреливают портовую инфраструктуру, а с приходом холодов и энергосистему.

В частности, Одессу и регион часто атакуют дроны камикадзе иранской разработки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что противовоздушную оборону Одессы усилят. Об этом уже договорились с партнерами.

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ОдессаВзрыв