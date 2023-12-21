В Одессе прогремел взрыв

Взрыв в Одессе прогремел в четверг, 21 декабря. Воздушная тревога не была объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".
Причины взрывов пока неизвестны. Местные власти не комментировали ситуацию в городе.
В момент взрыва в Одессе и области не была объявлена воздушная тревога.
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:35
Напомним, что Одесская область стала одной из главных целей врага после того, как РФ вышла из "зернового соглашения". Оккупанты обстреливают портовую инфраструктуру, а с приходом холодов и энергосистему.
В частности, Одессу и регион часто атакуют дроны камикадзе иранской разработки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что противовоздушную оборону Одессы усилят. Об этом уже договорились с партнерами.
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