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В Одессе прозвучал взрыв

Иллюстративное фото: в Одессе прозвучал взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 6 октября, вечером в Одессе был слышен взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По данным издания, взрыв был слышен в районе Фонтана. При этом официальные источники пока не раскрывали подробностей происшествия.

Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе утром прогремел ряд взрывов. На севере города был виден столб черного дыма.

Также мы писали, что взрывы 6 октября были слышны и в Киеве. Причиной этому стали учения, которые проводят в области для саперов.

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