В Одессе прозвучал взрыв

В четверг, 6 октября, вечером в Одессе был слышен взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
По данным издания, взрыв был слышен в районе Фонтана. При этом официальные источники пока не раскрывали подробностей происшествия.
Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.
Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе утром прогремел ряд взрывов. На севере города был виден столб черного дыма.
Также мы писали, что взрывы 6 октября были слышны и в Киеве. Причиной этому стали учения, которые проводят в области для саперов.
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