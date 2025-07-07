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В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно

Фото: в Одессе слышны взрывы на фоне атаки дронов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Одессе на фоне угрозы ударов беспилотников типа "Шахед" прогремели взрывы ночью, 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", - предупредил Кипер.

В то же время Воздушные Силы ВСУ ранее сообщили, что есть угроза применения врагом ударных дронов.

После полуночи сообщалось, что беспилотники были зафиксированы в Сумской области. Они держали курс в сторону Черниговской и Полтавской областей.

Также в Воздушных Силах рассказали, что ситуация с дронами в Черном море и в районе Южного и Одессы остается без изменений.

Обновлено в 1:06. После сообщения Кипера стало известно, что беспилотники сменили курс в сторону Киевской области и Одессы.

Обновлено в 1:44. "Суспільне" сообщило о повторных взрывах. В ОВА подтвердили, что атака дронов продолжается.

Обстрелы Одессы

Напомним, российские оккупанты 4 июля нанесли удар по Одессе. Во время обстрела незначительные повреждения получило здание Генерального консульства Китая.

Главным направлением атаки был Киев. Также под удар попали Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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