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В Одессе прозвучала серия взрывов

Вторник 17 октября 2023 03:09
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В Одессе прозвучала серия взрывов Фото: в Одессе прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников для Одесской области.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалось. До окончания воздушной тревоги жителей региона призывают оставаться в укрытиях.

Ночные атаки дронов

В последние месяцы оккупанты активизировали атаки ударными-беспилотниками. Это связано с дефицитом высокоточных ракет и попытками нанесения массированных атак.

Так, 12 октября российские войска снова атаковали Украину. Дроны-камикадзе направили на юг и центр нашей страны. Всего были зафиксированы пуски 33 "шахедов", наши силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов.

Как отмечалось ранее, попадание было в Одесской области, а также на территории Черкасской области. Там "шахед" упал на открытой местности, в результате чего вспыхнул пожар.

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