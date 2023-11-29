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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 29 ноября, вечером местные жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram.

Официальные источники пока не подтверждают взрывы в городе и не называют их причин. 

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 ноября, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что над акваторией Черного моря заметили группу дронов-камикадзе "Шахед", которые запустили россияне. 

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей региона находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

В 20:40 Воздушные силы заявили о движении дронов в сторону Одессы и Черноморска. Также над Черным морем зафиксировали еще несколько групп ударных беспилотников.

 

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