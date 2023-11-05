В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области в 15:27. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

После этого в районе Одессы раздались взрывы. Местные паблики сообщают, что работает противовоздушная оборона.

"Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно!" – написал председатель ОВА Кипер.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:30

Последняя масштабная атака

Напомним, в ночь на 3 ноября российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попал Харьков, в Одесской и Львовскую области атакованы объекты критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской - военный объект. Также известно, что на Прикарпатье обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.