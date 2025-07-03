В Одессе прогремел взрыв: первые подробности

В Одессе сегодня днем, 3 июля, прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.
Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма, а через несколько минут о скоростной цели, которая двигалась на город.
"Скоростная цель движется в направлении Одессы", - говорится в сообщении.
Городской голова Геннадий Труханов обратился к жителям с просьбой оставаться в безопасных местах.
"Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул он.
По его словам, в городе уже слышен взрыв.
"Оставайтесь в укрытиях", - призвал Труханов.
В ночь на 3 июля Одессу атаковали беспилотники типа "Шахед", местные жители слышали взрывы. В городе работала противовоздушная оборона. Атака произошла около трех часов ночи. В результате ударов беспилотников пострадала гражданская инфраструктура, в частности повреждены жилые дома.
Как уточнили спасатели, из-за вражеского обстрела повреждения получила 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи.
Сначала сообщалось, что травмы получили пять человек, среди них - двое детей, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения.
По обновленной информации стало известно о шестом пострадавшем. Им оказался пожилой мужчина, который отказался от госпитализации.
Также появились фото последствий попадания в многоэтажку.
Подробности о дроновую атаку по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.
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