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В Одессе прогремел взрыв: первые подробности

Фото: в Одессе был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Одессе сегодня днем, 3 июля, прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма, а через несколько минут о скоростной цели, которая двигалась на город.

"Скоростная цель движется в направлении Одессы", - говорится в сообщении.

Городской голова Геннадий Труханов обратился к жителям с просьбой оставаться в безопасных местах.

"Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул он.

По его словам, в городе уже слышен взрыв.

"Оставайтесь в укрытиях", - призвал Труханов.

 

Что известно об атаке на Одессу 3 июля

В ночь на 3 июля Одессу атаковали беспилотники типа "Шахед", местные жители слышали взрывы. В городе работала противовоздушная оборона. Атака произошла около трех часов ночи. В результате ударов беспилотников пострадала гражданская инфраструктура, в частности повреждены жилые дома.

Как уточнили спасатели, из-за вражеского обстрела повреждения получила 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи.

Сначала сообщалось, что травмы получили пять человек, среди них - двое детей, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По обновленной информации стало известно о шестом пострадавшем. Им оказался пожилой мужчина, который отказался от госпитализации.

Также появились фото последствий попадания в многоэтажку.

Подробности о дроновую атаку по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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