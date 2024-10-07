В Одессе раздались взрывы

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышен взрыв", - написал Труханов.

Тем временем местные СМИ и паблики сообщают о нескольких взрывах.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Деталей о последствиях взрывов пока нет.