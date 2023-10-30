RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе раздались взрывы

Фото: в Одессе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе сегодня утром раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрывы в Одессе: что известно

Отметим, что после воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. При этом другие источники пишут, что взрывы были до объявления опасности.

Пока известно о минимум трех взрывах в Одессе.

В свою очередь, к жителям обратился глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Воздушная тревога

По данным Воздушных сил ВСУ, тревога в Одесской области объявлена из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения. Также существует опасность для Николаевской и Херсонской областей.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все вражеские цели сбили силы ПВО. Детальнее о ночной атаке узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаракетиВзрыввоздушная тревога