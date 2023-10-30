В Одессе раздались взрывы

Взрывы в Одессе: что известно

Отметим, что после воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. При этом другие источники пишут, что взрывы были до объявления опасности.

Пока известно о минимум трех взрывах в Одессе.

В свою очередь, к жителям обратился глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Воздушная тревога

По данным Воздушных сил ВСУ, тревога в Одесской области объявлена из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения. Также существует опасность для Николаевской и Херсонской областей.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все вражеские цели сбили силы ПВО. Детальнее о ночной атаке узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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