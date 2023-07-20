В Одессе раздались взрывы сегодня ночью, 20 июля, во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Суспільне.
В Одессе слышали взрывы. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен во время угрозы.
Российская оккупационная армия 19 июля массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения в результате российской атаки потерпели Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Около 3 тысяч человек в области остались без света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.