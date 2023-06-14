RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ударили по Одессе: поврежден бизнес-центр, в городе возник пожар

Фото: взрывы в Одессе ночью 14 июня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия, ночью 14 июня, нанесла ракетный удар по Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Одессе мощные взрывы", – говорится в сообщении.

Ночью 14 июня в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях объявили о воздушной тревоге.

Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен.

В Одессе после взрывов возник пожар

По информации издания "Думская", в одном из районов города, предварительно, возник пожар после взрыва.

Суспільне сообщает, что в городе видны дым и пожар.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram сообщил, что город подвергся ракетной атаке: "Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации".

Силы ПВО сбили 2 ракеты, сильно поврежден бизнес-центр

По сообщению ОК "Юг", по Одессе враг нанес ракетный удар "Калибрами" с акватории Черного моря. Силы ПВО, предварительно, уничтожили 2 ракеты.

В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Ракетная угроза

По информации оперативного командования "Юг" Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" увеличен до 20.

Уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрыв