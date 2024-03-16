RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области сообщают об работе ПВО

Фото: В Одессе сообщают об работе ПВО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одесской области ночью 16 марта сообщают об работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Идет боевая работа в Одесской области.Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", - написали в Силах обороны.

Ранее защитники сообщали об угрозе беспилотников в области.

"Беспилотники из Черного моря в направлении Одессы", - сообщили защитники.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Фото: скриншот карты воздушных тревог

Обновлено 00:13: местные каналы сообщают об взрыве в Одессе.

"Взрыв в Одессе. Предварительно ПВО", - сообщили местные каналы.

Атака беспилотников по Одесской области

11 марта дроны атаковали Одессу и область. Россияне запустили "Шахеды". Сообщалось об работе ПВО. 

К слову, украинские военные показали кадры сбития одного из дронов, а глава ОВА Олег Кипер рассказал об сложных маневрах.

Также взрывы в Одессе были 9 марта. Зафиксирована "активная работа ПВО".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрывы